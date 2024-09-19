В НЕК “Укренерго” розповіли, чи будуть застосовувати графіки відключення світла 20 вересня в Україні.

В Україні 20 вересня, у п’ятницю, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак українців просять обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються”, – йдеться в повідомленні.

Водночас українців нагадують про раціональне використання потужних електроприладів у вечірні години години максимального споживання.

Відключення світла 20 вересня – чи діятимуть графіки обмеження енергоспоживання завтра

Як ми повідомляли раніше, експерт із енергетичних питань Андрій Закревський спрогнозував можливі відключення електроенергії в Україні під час опалювального сезону.

Він зазначив, що у найбільш оптимістичному сценарії світла може не бути від 6 до 8 годин щодня.

Експерт пояснив свій прогноз, зазначивши, що пікове споживання електроенергії може досягати 15 ГВт, тоді як базова генерація здатна забезпечити максимум 9 ГВт.

Додаткові 2 ГВт можуть бути отримані від допомоги з Європи під час розширення з’єднань. Таким чином навіть за найсприятливіших умов виникає дефіцит 4 ГВт.

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