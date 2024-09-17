В Україні, ймовірно, будуть діяти відключення світла взимку. Як будуть застосовувати графіки обмежень – думка експертів.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Цієї зими обмежувати постачання електроенергії можуть у сірих зонах.

Про це заявили директор спеціальних проектів у НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко.

Нещодавно в інтерв’ю колишній голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповідав, що відключати світло за графіками можуть почати навіть не у листопаді, а у грудні, якщо не буде сильних обстрілів.

Ймовірні відключення світла взимку – експерти спрогнозували, як діятимуть обмеження споживання електрики

При цьому, згідно з прогнозом Кудрицького, відключення будуть застосовувати навіть якщо всі плани щодо ремонту енергетичних об’єктів вдасться виконати. Тому графіки будуть приблизно такими, як і влітку.

Рябцев згоден з такою думкою колишнього голови правління НЕК “Укренерго” Кудрицького.

“Це, власне, і є три-чотири черги відключень. Тобто щодо того, що ми говорили влітку, прогнози на зиму не погіршилися”, – додав він.

У свою чергу Омельченко підкреслив, що ситуація з відключеннями залежатиме від низки факторів: рівня дефіциту, імпорту, погодних умов, можливостей ППО відбивати атаки. Але потужностей, щоб не запроваджувати графіки взимку, точно не вистачатиме.

Джерело: РБК-Україна.

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