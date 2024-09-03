Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує, що рішення наглядової ради енергокомпанії про його звыльнення не пов’язане із незахищеністю енергооб’єктів.

Про це свідчить допис посадовця у Facebook, передають «Новини України – НСН».

Кудрицький розповів, що ініціював позачергове засідання наглядової ради, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» — повноваження саме наглядової ради.

Він каже, що це важливо «не тільки як принцип», оскільки незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси — запорука надання західними партнерами 1,5 мільярда євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист.

«Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій “Укренерго”», — запевнив він.

Керівник «Укренерго» вказав, що представив членам ради детальний звіт щодо кожного об’єкту і до нього «жодних запитань не було».

Водночас Кудрицький заявив про нещодавно розгорнуту «кампанію з дискредитації» енергокомпанії в анонімних Telegram-каналах і деяких ЗМІ. За словами очільника «Укренерго», пресслужба зібрала «пухленький каталог» буцімто штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, спрямованих «на руйнування іміджу компанії».

«Не через незахищеність енергооб’єктів»: Кудрицький прокоментував своє звільнення

Голова правління «Укренерго» заявив, що його наступника мають обрати на прозорому публічному конкурсі. Окрім того, він впевнений, що досвід та професійність команди «Укренерго», зокрема Олексія Брехта, який виконуватиме обовʼязки голови правління, дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими.

Звільнення Кудрицького

Видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела 30 серпня повідомили, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки нібито звернувся до голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Така вимога президента, як казали джерела, була викликана нібито поганим захистом обʼєктів «Укренерго».

Журналісти писали, що Кудрицький нібито відмовився написати заяву. Тож розглянути його звільнення мала наглядова рада.

2 серпня наглядова рада ухвалила рішення про те, що із 4 вересня виконувати обов’язки очільника «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт.

Згодом голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та її член Педер Адреасен подали у відставку. Звільнення Кудрицького вони назвали «політично вмотивованим».

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