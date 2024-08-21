Відключення світла взимку – експерт розповів скільки годин українці будуть без електроенергії

Українцям розповіли про ймовірні відключення світла взимку. Експерт спрогнозував, скільки годин буде відсутня електроенергія.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на експерта з енергетичних питань Андрія Закревського.

Скільки годин не буде світла за найбільш сприятливого сценарію

Андрій Закревський, експерт із енергетичних питань, поділився прогнозом можливих відключень електроенергії в Україні під час опалювального сезону.

Він зазначив, що у найбільш оптимістичному сценарії світла може не бути від 6 до 8 годин щодня.

Експерт пояснив свій прогноз, зазначивши, що пікове споживання електроенергії може досягати 15 ГВт, тоді як базова генерація здатна забезпечити максимум 9 ГВт.

Додаткові 2 ГВт можуть бути отримані від допомоги з Європи під час розширення з’єднань. Таким чином навіть за найсприятливіших умов виникає дефіцит 4 ГВт.

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Закревський зазначив, що сценарій з відсутністю світла протягом 12 годин на добу є “найпесимістичнішим”. Більш реалістичним він вважає варіант із відключеннями тривалістю 6-8 годин щодня.

Як ми розповідали раніше, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що Україна може втратити Запорізьку АЕС. І тоді доведеться компенсувати 6 гігаватів потужності атомної електростанції.

За його словами, існує глибоке переконання, що окупанти, залишаючи станцію, зроблять усе можливе, щоб ускладнити її подальше відновлення. Незважаючи на те, що прямих руйнувань не передбачається, виведення станції з ладу може мати серйозні наслідки.

Втрата 6 гігаватів потужності Запорізької АЕС суттєво вплине на енергетичний баланс країни та можливості експорту електроенергії. Тому необхідно вже зараз шукати шляхи компенсації цих втрат.

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