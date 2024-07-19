Відключення світла 20 липня в Україні діятимуть майже цілодобово. Енергетики зазначають, що загалом ситуація буде набагато кращою, ніж у попередні кілька днів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

В компанії зазначили, що:

з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень;

в інші години доби буде застосовано одну чергу відключень.

Відключення світла 20 липня – коли задіють найжорсткіші обмеження

В Укренерго звертають увагу, що чим більше черг, тим більше годин без світла. Так, існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього. Зокрема

1 черга графіків означає 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);

2 черги – 8 годин обмежень на добу;

3 черги – 12 годин без світла на добу;

4 черги – до 16 годин обмежень на добу.

Водночас різні обленерго по-різному розподіляють цей час між своїми споживачами. Наприклад, у ДТЕК (Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області) існують так звані світло-сірі зони у графіках. Коли оголошено про застосування 1-2 черг, світло у них є. А коли 3 і більше черг – світла немає. У темно-сірих зонах відключення є завжди, доки діють графіки.

В інших регіонах системи різняться. Найчастіше обленерго просто оновлюють графіки щодня або навіть протягом дня. Стежити за такими оновленнями потрібно на офіційних ресурсах самих обленерго:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/графіки-вартових-стабілізаційних/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (тільки у персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Івано-Франківськ, Прикарпаття https://oe.if.ua/ru/sections/ Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (тільки в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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