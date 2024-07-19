Відключення світла 20 липня в Україні діятимуть майже цілодобово. Енергетики зазначають, що загалом ситуація буде набагато кращою, ніж у попередні кілька днів.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
В компанії зазначили, що:
- з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень;
- в інші години доби буде застосовано одну чергу відключень.
Відключення світла 20 липня – коли задіють найжорсткіші обмеження
В Укренерго звертають увагу, що чим більше черг, тим більше годин без світла. Так, існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього. Зокрема
- 1 черга графіків означає 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);
- 2 черги – 8 годин обмежень на добу;
- 3 черги – 12 годин без світла на добу;
- 4 черги – до 16 годин обмежень на добу.
Водночас різні обленерго по-різному розподіляють цей час між своїми споживачами. Наприклад, у ДТЕК (Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області) існують так звані світло-сірі зони у графіках. Коли оголошено про застосування 1-2 черг, світло у них є. А коли 3 і більше черг – світла немає. У темно-сірих зонах відключення є завжди, доки діють графіки.
В інших регіонах системи різняться. Найчастіше обленерго просто оновлюють графіки щодня або навіть протягом дня. Стежити за такими оновленнями потрібно на офіційних ресурсах самих обленерго:
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