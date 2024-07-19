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Відключення світла 20 липня – коли задіють найжорсткіші обмеження

Автор -
Журналіст
Відключення світла 20 липня - коли задіють найжорсткіші обмеження

Відключення світла 20 липня в Україні діятимуть майже цілодобово. Енергетики зазначають, що загалом ситуація буде набагато кращою, ніж у попередні кілька днів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

В компанії зазначили, що:

  • з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень;
  • в інші години доби буде застосовано одну чергу відключень.

Відключення світла 20 липня – коли задіють найжорсткіші обмеження

В Укренерго звертають увагу, що чим більше черг, тим більше годин без світла. Так, існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього. Зокрема

  • 1 черга графіків означає 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);
  • 2 черги – 8 годин обмежень на добу;
  • 3 черги – 12 годин без світла на добу;
  • 4 черги – до 16 годин обмежень на добу.

Водночас різні обленерго по-різному розподіляють цей час між своїми споживачами. Наприклад, у ДТЕК (Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області) існують так звані світло-сірі зони у графіках. Коли оголошено про застосування 1-2 черг, світло у них є. А коли 3 і більше черг – світла немає. У темно-сірих зонах відключення є завжди, доки діють графіки.

В інших регіонах системи різняться. Найчастіше обленерго просто оновлюють графіки щодня або навіть протягом дня. Стежити за такими оновленнями потрібно на офіційних ресурсах самих обленерго:

РегіонСпеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та областьhttps://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волиньhttps://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та областьhttps://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька областьhttps://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та областьhttps://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаттяhttps://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжяwww.zoe.com.ua/графіки-вартових-стабілізаційних/
Київhttps://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська областьhttps://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська областьhttps://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та областьhttps://info.loe.lviv.ua/ (тільки у персональному кабінеті)
Миколаїв та областьhttps://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та областьhttps://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та областьhttps://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Івано-Франківськ, Прикарпаттяhttps://oe.if.ua/ru/sections/
Рівне та областьhttps://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та областьhttps://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та областьhttps://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська областьhttps://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон та Херсонська областьhttps://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (тільки в особистому кабінеті)
Хмельницький та областьhttps://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та областьhttps://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та областьhttps://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська областьhttps://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ще новини України: Відключення світла через дефіцит і не тільки: як діють графіки 18 липня

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