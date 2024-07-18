Відключення світла через дефіцит і не тільки: як діють графіки 18 липня

У четвер в Україні відключення через дефіцит електроенергії і не тільки. Розповідаємо, як діють графіки 18 липня.
Інформацію «Новини України – НСН» надають з посиланням на «Укренерго».
Тут зазначають, що температура повітря в більшості регіонів Україні тримається вище +30°С.
З 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах
Негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях
Як діють графіки 18 липня
Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.
В «Укренерго» нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.
Аварійна допомога
Вночі, з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.
Імпорт
Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт.
Експорт
Не відбувається і не передбачається.
Мережі «Укренерго» та Обленерго
Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.
З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.
Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
З технічних причин: знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.
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