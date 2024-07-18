Відключення світла через дефіцит і не тільки: як діють графіки 18 липня

У четвер в Україні відключення через дефіцит електроенергії і не тільки. Розповідаємо, як діють графіки 18 липня.

Інформацію «Новини України – НСН» надають з посиланням на «Укренерго».

Тут зазначають, що температура повітря в більшості регіонів Україні тримається вище +30°С.

З 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах

Негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях

Як діють графіки 18 липня

Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

УВАГА! Аномальна спека ускладнює роботу обладання. Через це можуть виникати технічні збої в його роботі. З 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.

Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

В «Укренерго» нагадують, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Аварійна допомога

Вночі, з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.

Імпорт

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» та Обленерго

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.

Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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