В Україні можливі відключення електроенергії черз ворожі обстріли енергоструктури окупантами. Як залишатися на зв’язку під час відсутності світла.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Через обстріли ворогом енергетичної інфраструктури можливі знеструмлення. Тому щоб залишатися на зв’язку, скористайтеся простими порадами.

Відключення електроенергії – як залишатися на зв’язку під час відсутності світла

Скористайтесь національним роумінгом

1. Для цього відключіть автовибір мережі. Для Android це «Налаштування» – «Мобільна мережа» (чи «Підключення») – «Оператор». Для IOS – «Параметри» – «Стільникові дані» – «Вибір мережі».

2. Знайдіть та оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

4. Перевірте можливість вихідного дзвінка або SMS.

Завантажте мапу «Пунктів незламності»

Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зробити телефонний дзвінок. Завантажити мапу можна у застосунку Дія.

Ще новини України: Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло