Велика субота 2023 – що суворо заборонено робити перед Великоднем

Велика суббота – важливий день страсного тижня. В цей день завершують останні приготування до святкування Великодня. Що заборонено робити у цей день

Велика субота, або Страсна, субота – важливий день страсного тижня, присвячений перебуванню Ісуса Христа у гробі і зішестя його у відхлань (“до пекел”, але не в пекло у його нинішньому розумінні) для рятування душ померлих. В народі в цей день завершують останні приготування до святкування Великодня.

Що заборонено робити 15 квітня, а що зробити треба розповідає НСН, з посиланням на РБК-Україна.

Велика субота 2023 – що не можна робити

Головні заборони Великої суботи

В цей день дотримуються посту: Можна їсти хліб, сирі овочі та фрукти, мед, горіхи; дотримуються сухоїдіння – термічно оброблену їжу не вживають. А от інших видів їжі доведеться утриматися.

Не можна у Велику суботу вживати спиртне, гучно веселитися, кричати, співати, розважатися.

Не варто купатися, ловити рибу, полювати.

Не можна ходити на цвинтар в цей день.

Рукоділля, робота в городі, саду, важкі хатні справи – все це під забороною в суботу.

Великим гріхом Великої суботи вважаються сварки, конфлікти, злослів’я. У цей день не можна брехати, засуджувати когось, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Колись в народі вірили, якщо гуляти і веселитися у Велику суботу, будеш весь рік плакати і сумувати.

Що треба зробити у Велику суботу

Вранці у суботу треба закінчити всі приготування до Великодня. Можна пекти паски, фарбувати яйця, готувати інші страви.

Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік.

В ніч з суботи на неділю у храмах проводять урочисті богослужіння.

В цей день варто допомагати рідним, близьким і навіть стороннім людям, які цього можуть потребувати.

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