Великдень 2022 – скільки вихідних днів буде під час воєнного стану

Світлу Христову Неділю, найімовірніше, українці святкуватимуть у 2022 році у період воєнного стану. У зв’язку з цим, календар святкових та вихідних днів на Великдень зміниться

Великдень у 2022 році відзначатиметься у неділю, 24 квітня. Згідно з українським законодавством, якщо дні державних чи великих релігійних свят випадають на вихідний день, то неробочий день переноситься на наступний будній день.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, за умов мирного часу Великдень в Україні святкували не лише у неділю, а й у понеділок. У зв’язку з оголошенням в Україні військового стану перенесення святкового дня, що збігається з вихідним, не буде.

Таким чином, понеділок, 25 квітня, українці повинні будуть вийти на роботу, оскільки оголошений у країні військовий стан тимчасово припиняє дію норм ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 Кодексу законів про працю (ч.6 ст.6 закону № 2136-ІХ про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022-го).

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