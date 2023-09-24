Розрізнені контингенти ПВК “Вагнера”, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах російської окупаційної армії в Україні. В ISW оцінили їх здатність змінити ситуацію на фронті

Найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, передає НСН з посиланням на новий звіт ISW.

Експерти проаналізували повідомлення, що з’явилися, про повернення різних підрозділів “вагнерівців”, щоб знову повоювати проти України.

На думку аналітиків, бойовики цього угрупування, швидше за все, несуттєво вплинуть на бойові можливості РФ, не забезпечивши повного набору ефективності, який ПВК “Вагнера” мав як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника даного угрупування Дмитра Уткіна.

У публікації наводиться заява колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая 23 вересня про те, що у цій області та на різних ділянках лінії фронту діють загони “вагнерівців”.

Екс-чиновник також зазначив, що йому не відома чисельність бойовиків “Вагнера” чи дані про організацію, під якою вони діють в Україні.

“Вагнерівці”, ймовірно, повертаються до України – чи зможуть вони змінити ситуацію на фронті

Як пишуть в ISW, джерело, пов’язане з ПВК “Вагнера”, повідомило, що близько 500 найманців цього угруповання, включаючи тих, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня в РФ, приєдналися до нової невстановленої організації, сформованої колишнім начальником відділу кадрів “вагнерівців”. Воно також додало, що найманці, швидше за все, повернуться в Україну, щоби брати участь у боях на південному фланзі Бахмута.

Раніше експерти Інституту вивчення війни спостерігали повідомлення про те, що начальник відділу кадрів ПВК “Вагнера”, раніше відомий як Вадим В. “Кришталь”, намагається завербувати цих бойовиків у нову ПВК для операцій в Африці.

“Такі повідомлення вказують на те, що сили “Вагнера” роздроблені та навряд чи зможуть організуватися в згуртовану бойову силу або вплинути на бойові можливості Росії, якщо вони повернуться до бойових дій в Україну”, – йдеться у звіті.

“Вагнерівці” після повстання Пригожина

Як відомо, після невдалої спроби державного перевороту в Росії, що організовував ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин у червні, частина цих найманців “переїхала” до Білорусі, а ще деяка частина підписала контракт із Міноборони РФ.

До слова, приблизно за місяць до свого “маршу на Москву” Пригожин заявляв, що втрати його найманців у боях проти Сил оборони України склали десятки тисяч вбитими.

За кілька місяців у Росії впав літак, на борту якого знаходився Пригожин. На тлі цього число “вагнерівців” у білорусі почало зменшуватися.

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