В Укрзалізниці заявили про кардинальні зміни в придбанні повернених квитків

В Укрзалізниці запровадили зміни в придбанні повернених квитків. Про що треба знати

Тепер повернені квитки виставлятимуть в онлайн та офлайн продажі за один день до рейсу у конкретний час

Про це розповідає НСН

В Укрзалізниці розповіли, як продаватимуть поверенні квитки

Зміни запровадили, щоб боротися зі спекулянтами та дати пасажирам можливість простіше купувати квитки.

Крім продажу квитків за 20 днів до дати поїздки о 8:00 всі квитки, які повертатимуться на конкретну дату, будуть введені в систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку.

Таким чином, якщо ви не встигли купити квитки за 20 днів, тепер не потрібно звертатися до перекупників, а знайти повернений квиток у цей проміжок часу. Квитки, які здаватимуться день у день, повертатимуться у систему не пізніше як за 30 хв після здачі.

Джерело

Укрзалізниця змінила схему продажу квитків — що відомо