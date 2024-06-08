В Україні через обстріли енергоструктури вводять відключення електрики. Коли і де вимикатимуть світло 9 червня розповіли в «Укренерго».

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго».

Упродовж 9 червня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій територіїУкраїні з 20:00 до 22:00.

Повідомляється, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населеня обмежувати на бенеть.

В «Укренерго» відповіли, коли і де вимикатимуть світло 9 червня

Як ми розповідали раніше, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

“Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу”, – заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко..

Він пояснив, що з 9 червня оператори самостійно будуть забезпечувати введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Зокрема Юрій Власенко зазначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин “зі світлом”.

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