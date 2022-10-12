В Укренерго розповіли, як дізнатись, чи потрапила вулиця до списку відключень електроенергії

В Укренерго розповіли, як дізнатись, чи потрапила конкретна вулиця до списку відключень електроенергії спровокованого пошкодженням мережі ракетними обстрілами

Як повідомили на сторінці підприємства, інформацію можна отримати перш за все на сайтах місцевих Обленерго. Посилання на них зібрані на окремій сторінці Міністерства енергетики. Про це інформує NNS

Вони повідомляють про можливі відключення через сайти, у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це в “особистих кабінетах” споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Крім того, у ДТЕК Київські електромережі повідомили про графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та області. Тривалість відключень не перевищуватиме чотирьох годин.

Що відомо

Уранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по об’єктах на території України. Російські військові випустили понад 80 ракет, близько 45 збили сили ППО. У Києві зранку приблизно о 8.15 під час повітряної тривоги у різних районах міста було чути вибухи. Зафіксовано 7 ударів по Києву. Унаслідок обстрілів у столиці 6 людей загинули, 50 постраждали.

Внаслідок ударів Росії по інфраструктурі України пошкодили електропостачання у 15 областях. У 180 населених пунктах досі перебої зі світлом. Про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, 11 жовтня.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено за два дні обстрілів, повідомив міністр енергетики Галущенко.

Ракетні удари по Україні — прем’єр розповів, в яких областях будуть відключати світло