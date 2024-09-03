В компанії НЕК «Укренерго» розповіли як діятимуть графіки відключення світла 4 вересня в Україні.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».
Повідомляється, що завтра, 4 вересня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 00:00 – 5:00 – одна черга відключень;
- 5:00 – 11:00 – дві черги відключень;
- 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень
В «Укренерго» повідомили, як діятимуть графіки відключення світла 4 вересня
В компанії також зазначили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у кожному регіоні можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.
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