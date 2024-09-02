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Cуспільство

Відключення світла 3 вересня – як застосовуватимуть графіки обмежень

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Журналіст
Відключення світла 3 вересня – як застосовуватимуть графіки обмежень

Графіки відключення світла 3 вересня діятимуть впродовж всієї доби на всій території України.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «ДТЕК».

Згідно з інформацією від «Укренерго» завтра, 3 вересня, будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Обсяги відключень:

  • 00:00 – 06:00 – одна черга
  • 06:00 – 09:00– дві черги
  • 09:00 – 16:00 – одна черга
  • 16:00 – 24:00 – дві черги

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

Відключення світла 3 вересня – як застосовуватимуть графіки обмежень

Відключення світла 3 вересня – як застосовуватимуть графіки обмежень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Під час планових відключень світла компанія “Укренерго” щодня оголошує, скільки черг відключатимуть одночасно у кожній області.

Варто зазначити, що це суто технічна інформація для обленерго. Але українцям слід розуміти: чим більше черг, тим більше годин без світла буде у вказану добу.

Однак існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього:

  • 1 черга – 4 години відключень на добу (сумарно з 24 годин);
  • 2 черги – 8 годин обмежень на добу;
  • 3 черги – 12 годин без світла на добу;
  • 4 черги – до 16 годин обмежень на добу.

Ще новини України: Як діятимуть графіки відключення світла 2 вересня – повідомили в «Укренерго»

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