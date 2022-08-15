В Україні знову змінилися ціни на деякі продукти: де дешевше купити цукор та борошно

Ціни на продукти в Україні змінюються щомісяця, а то й частіше. У серпні в супермаркетах цукор подорожчав у середньому на гривню за кілограм, а ось борошно навпаки подешевшало

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Станом на 15 серпня, найдешевше цукор коштує в супермаркетах мережі Metro – 30,90 грн/кг, при тому що середня ціна становить 31,23 грн за кг. В Ашані цукор коштує 31,50 грн/кг. Купити 3 кг цукру можна за ціною 93,90 грн, тоді як у липні цінник був на рівні 91,32 грн.

Цукор влітку традиційно дорожчає через сезон консервації. Господині, навіть незважаючи на війну, купують цукор великими об’ємами для приготування варення, джемів тощо.

Борошно у свою чергу в серпні подешевшало. Так, у середньому в супермаркетах кілограм борошна “Хуторок” за місяць знизився в ціні з 23,89 грн/кг до 22,46 грн/кг. Вартість упаковки борошна вагою 2 кг від цього виробника стала дешевшою на гривню – 40,53 грн за кг у серпні.

Основними причинами підвищення цін на продукти в Україні є зростання світових цін на продовольство та енергоносії, спричинені масштабними інфраструктурними руйнуваннями, збільшенням витрат на логістику, збоями в операційній діяльності та поставках в Україну.

В Україні зростають ціни на цукор: яка вартість у супермаркетах