В Україні змінилися ціни на землю – скільки коштує гектар

В Україні змінилися ціни на землю – як на продаж, так і для оренди. Йдеться про ділянки сільськогосподарського призначення. Стала відома нова вартість за гектар.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

Продаж землі – в яких областях найдорожчі ділянки

З квітня по червень вартість землі підвищилася до середніх 43,5 тисячі гривень. Це на 3,7% більше, ніж з січня по березень. А у порівнянні з IV кварталом 2023 року – з жовтня по грудень приріст склав 15,3%.

Вартість землі в різних регіонах коливається від 30,4 до 78,4 тис. грн/га. Найдорожчі ділянки в областях:

Львівській – 56,8 тис. грн;

Полтавській – 57,7 тис. грн;

Тернопільській – 55,9 тис. грн.

Черкаській – 78,4 тис. грн.

Таким чином, найвищі ціни у центральному та західному регіоні. Вартість оформлення угоди коливається від 12 до 15 тис. грн.

Оренда землі

За результатами дослідження Київської школи економіки (KSE) стало відомо, що у ІІ кварталі 2024 року – з квітня по червень – середня ціна оренди гектару землі становить 3550 грн. Це на 5,1% вище у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Наголошено, що середня вартість оренди гектара землі щорічно підвищується у гривні, але не у доларах. Починаючи з III кварталу 2022 року – з липня по вересень – через підвищення офіційного курсу американської валюти середньоквартальна ціна оренди гектара у доларах стабільно знижується. У ІІ квартал 2024 року вона становила 88-89 доларів.

За даними аналітиків, середня вартість орендованих гектарів у різних областях коливається від середніх 1655,6 до 4315,9 грн/га. Найдорожчу землю пропонують у наступних областях:

Черкаській – 4315,9 грн.

Полтавській – 4171,4 грн;

Полтавській – 4171,4 грн;

Київській – 4311,2 грн;

Тернопільській – 3913,8 грн.

Найдешевша земля на:

Миколаївщині – 1893,8 грн;

Луганщині – 1655,6 грн;

Херсонщині – 2131,8 грн;

Запоріжжі – 2113,2 грн.

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