Як діятимуть графіки відключень світла сьогодні: ситуація в енергетиці

Розповідаємо, як діятимуть графіки відключень світла сьогодні, а також про ситуацію в енергосистемі України в цілому і в регіонах.

Дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Міненерго.

Як діятимуть графіки відключень світла сьогодні

Через спеку сьогодні заплановані відключення з 16:00 до 24:00.

Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії.

Учора планові відключення електроенергії були запроваджені у меншому обсязі, ніж очікувалося, охопивши лише одну чергу. Сьогодні обмеження будуть застосовуватися у вечірній час пікового споживання — з 16:00 до 24:00.

Відключення не торкнуться підприємств критичної інфраструктури та тих, що імпортують понад 80 % електроенергії для власних потреб відповідно до урядових постанов.

Закликаємо громадян стежити за оновленнями щодо енергопостачання на офіційних ресурсах своїх обленерго, – йдеться у повідомленні

Ситуація в енергетиці

Міненерго наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованих атак на інфраструктуру. Втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, а російські війська продовжують щоденні обстріли енергетичних об’єктів, зокрема в прифронтових та прикордонних регіонах. Найбільше страждають підстанції та лінії електропередачі.

Попри складнощі, триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів перед осінньо-зимовим періодом.

Влада закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 17:00 до 22:00.

Наслідки обстрілів

Донецька область: внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у одній із шахт перебувало 55 працівників, усіх виведено на поверхню.

Погодні умови

Через негоду на ранок було знеструмлено 24 населених пункти у Тернопільській області.

Стан мереж

Західний регіон: з технологічних причин двічі короткостроково вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знестурмлювались.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 9206 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 520 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт/імпорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1212 МВт.

Енергетична ситуація в регіонах

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 15 тисяч споживачів у п’яти областях.

Дніпропетровська область

З технологічних причин було знеструмлено понад 4 тисячі споживачів. На ранок без напруги залишаються 237 споживачів. Через бойові дії без світла 974 споживачі.

Донецька область

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 12,3 тисячі абонентів у 16 населених пунктах. Енергетики заживили 5,2 тисячі абонентів у 12 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 153 населених пункти – 94,5 тисячі абонентів.

Запорізька область

Через бойові дії було знеструмлено 529 споживачів, на ранок без електропостачання залишається 433 споживачі. Всього через бойові дії без напруги 4,1 тисячі споживачів.

Рівненська область

У одному з населених пунктів внаслідок технологічних порушень відключено від газопостачання 119 споживачів.

Сумська область

Внаслідок артобстрілів та авіаударів з боку кордону рф знеструмлено 1,6 тисячі абонентів. Загалом без електропостачання залишаються 96 населених пунктів – понад 11 тисяч абонентів.

Внаслідок обстрілів пошкоджено сталеві газопроводи середнього тиску. Загалом відключено від газопостачання 433 абоненти.

Тернопільська область

Після проходження грозового фронту знеструмлено 24 населених пункти.

Харківська область

На ранок внаслідок бойових дій без напруги було 39,2 тисячі абонентів.

Херсонська область

У м. Херсон без електропостачання понад 10 тисяч споживачів.

В області загалом без напруги понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

Чернігівська область

Через бойові дії без електропостачання 1,2 тисячі абонентів у 22 населених пунктах.

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