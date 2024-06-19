В Україні оновили правила рекрутингу до війська. Тепер усі громадяни, що завчасно обиратимуть собі посаду і підрозділ та добровільно долучатимуться до армії по мобілізації, після проходження ВЛК направлятимуться до спеціальних батальйонів резерву.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

З 10 червня наули чинності чергові зміни в процесі рекрутингу. Тепер усіх охочих спочатку направлятимуть до спеціальних батальйонів резерву, на базі яких вони проходитимуть базову загальну військову підготовку. Або новобранці будуть відправлені на проходження підготовки до навчальних центрів у відрядження.

Після навчання їх направлятимуть до обраних підрозділів на службу згідно з рекомендаційними листами наказом головнокомандувача на переведення.

Як пояснюють військові, нові правила унеможливлюють “помилковий” розподіл при випуску з навчальних центрів та інші інциденти. При потраплянні на підготовку до центрів рекрути вже перебуватимуть у статусі військовослужбовців.

В Україні змінилися правила рекрутингу до війська – що відомо

Призов добровольців за мобілізацією відбуватиметься в такий спосіб:

вибір посади та підрозділу, відправка резюме;

запрошення на співбесіду, успішне проходження відбору;

якщо ваш підрозділ пріоритетний – одразу отримання рекомендаційного листа від підрозділу. Якщо ваш підрозділ непріоритетний – погодження підрозділом вашого призначення в Генштабі, після чого отримання рекомендаційного листа від підрозділу;

візит в ТЦК разом із рекомендаційним листом, проходження ВЛК;

відправка до батальйону резерву та зарахування до його складу;

після завершення навчання – переведення наказом головнокомандувача до вашого підрозділу згідно з рекомендаційним листом та зарахування до складу відповідної військової частини.

Зміни стосуються як пріоритетних, так і непріоритетних підрозділів ЗСУ та добровольців, які долучаються до ЗСУ за мобілізацією. Алгоритм залучення добровольців до армії на контрактну службу залишається без змін: кандидатів відправлятимуть на проходження навчальної підготовки до навчальних центрів і після того розподілятимуть до підрозділів згідно з рекомендаційними листами.

Алгоритм долучення до підрозділів, які не в складі ЗСУ, – як раніше індивідуальний до кожного відповідного військового формування.

Рекрути, які потрапили до навчальних центрів до 10 червня, закінчать призов по процедурі відповідно до попереднього алгоритму.

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