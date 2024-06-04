З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію, згідно з яким багато чоловіків вже оновили свої дані через Резерв+ і ЦНАП. Чи можна затримувати та доставляти в ТЦК чоловіків з оновленими даними.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Технофан.

Робота працівників територіального центру комплектування полягає в тому, щоб чоловіки вставали на військовий облік, а для цього потрібно пройти військову лікарську комісію. Тому працівники ТЦК мають повне право затримувати чоловіків, навіть якщо вони оновили свої дані.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю ТЦК та СП Сумської області Олександр Бондаренко. За його словами, щоб уникнути затримання необхідно мати при собі військові документи, яких у більшості затриманих не було.

“Люди акцентують на тому, що ТЦК саджає когось у бусік, це не ТЦК когось саджає, це поліція, яка є частиною групи сповіщення. Громадян попереджували, щоб вони виконували вимоги законодавства. Якщо у чоловіка немає документів із собою і вони останній раз були у військкоматі декілька років тому, то згідно з чинним законодавством його мають повне право затримати», – сказав представник ТЦК.

Чи можуть затримувати та доставляти в ТЦК чоловіків з оновленими даними – що треба знати

Бондаренко також зазначив, що причиною примусового доставлення до ТЦК може бути відсутність актуальних даних про проходження ВЛК, навіть якщо ви оновили персональні дані. Все, що хвилює TЦК, чи стоїть людина на військовому обліку.

“Щоб стати на військовий облік не достатньо оновити дані, потрібно пройти ВЛК та отримати статус “придатний” або “непридатний” до військової служби, якщо такі документи є у чоловіка, то до нього питання від працівників ТЦК не буде. Тому ті чоловіки, які оновили дані через ЦНАП або Резерв+, потрібно якомога бистріше прийти в ТЦК та пройти ВЛК“, – підсумував Олександр Бондаренко.

Наголошується, що оновлення даних через за стосунок «Резерв+» чи ЦНАП не гарантує, що до військовозобов’язаного чоловіка не буде питань під час перевірки документів. Працівники ТЦК будуть діяти згідно з чинним законодавством і направлятимуть чоловіків на ВЛК навіть під примусом.

Ще новини України: Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК