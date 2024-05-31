Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Які умови для відключень електроенергії і для кого діятимуть.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням постанову від 30 травня 2024 р. № 611.

Відтепер для того, щоб підприємству не відключали електроенергію у разі застосування обмежень, воно повинно імпортувати не менше 80% електрики.

До цього діяла норма, за якою не відключали за умови, якщо у загальному обсязі споживання електроенергії кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становило не менше 30% протягом травня – вересня та 50% протягом жовтня – квітня.

Дефіцит електроенергії

Як відомо, через масштабні атаки окупантів на енергоінфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% – ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення.

Через втрату 8 гВт потужності в Україні запровадили обмеження для промислових та побутових споживачів.

В Україні змінили умови для відключень електроенергії – деталі

Як ми розповідали раніше, про шкодження та руйнування житла через війну українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків за допомогою застосунку чи порталу Дія

Повідомляється, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має виплатити за всі руйнування і злочини.

До Реєстру можна повідомити про такі типи житла:

приватний будинок;

квартира;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади.

Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта. Зокрема, якщо житло – на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

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