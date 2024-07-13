Енергетики змінили графіки відключення світла 13 липня в Україні. Будуть діяти обмеження двох черг одночасно.
Про це повідомляють “Новини Укаїни = НСН” з посиланням на “Укренерго“.
“Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби”, – йдеться у повідомленні.
Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно
“Причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання”, – додали в “Укренерго”.
В Україні змінили графіки відключення світла 13 липня – що відомо
Ситуація зі світлом в Україні
Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих російських атак довелося ще більше посилити графіки відключення світла.
Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як повідомлялося, якщо припустити, що доведеться вимикати одразу 5 черг споживачів, світло в такому разі буде лише 4 години на добу.
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