Енергетики змінили графіки відключення світла 13 липня в Україні. Будуть діяти обмеження двох черг одночасно.

Про це повідомляють “Новини Укаїни = НСН” з посиланням на “Укренерго“.

“Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби”, – йдеться у повідомленні.

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно

“Причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання”, – додали в “Укренерго”.

В Україні змінили графіки відключення світла 13 липня – що відомо

Ситуація зі світлом в Україні

Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих російських атак довелося ще більше посилити графіки відключення світла.

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як повідомлялося, якщо припустити, що доведеться вимикати одразу 5 черг споживачів, світло в такому разі буде лише 4 години на добу.

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