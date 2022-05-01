В Україні змінилися ціни на популярні продукти – скільки коштують цукор та соняшникова олія

Ціни на популярні продукти в Україні змінилися. Скільки коштує цукор та соняшникова олія і що буде з цінами надалі

Незважаючи на те, що до сезону заготівлі ягід ще як мінімум два місяці, вартість цукру вже поповзла вгору. Натомість ціни на соняшникову олію знижуються.

Про те, що ціна цукру зростає, свідчать дані, які регулярно публікує портал minfin. Аналітики цього порталу, у свою чергу, беруть найсвіжіші дані у великих столичних рітейлерів: Ашан, Metro та Novus. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, за підсумками квітня середня ціна на цукор становила 26,90 грн/кг. Причому в деяких магазинах вона вже перевищила 27 гривень, зупинившись на позначці 27,20. При цьому ще в березні ціни на цукор були відчутно нижчими, а середній показник становив 26,25 грн/кг.

Скептики, звичайно, можуть сказати, що зростання цін наразі незначне – лише 65 копійок. Проте, як показує практика, до другого літнього місяця ціни на цукор неминуче зростають. І якщо вони цьогоріч почали рости так рано і з такого високого старту, то до липня вартість цукру вже може перевищити 30 гривень.

Набагато оптимістичніше зараз спостерігати за цінами на соняшникову олію. Цей продукт зараз дешевшає. У квітні він суттєво подешевшав порівняно з березнем.

При цьому рослинна олія марки Олейна знизилася в ціні ненабагато: з 57,24 до 57,00 гривень за пляшку. А ось соняшникова олія Щедрий дар подешевшала більш ніж на 2 гривні: з 63,80 до 61,50.

Держрегулювання не допомагає – ціни на олію продовжують зростати