В Україні змінять правила виплати пенсій деяким громадянам – подробиці

В Україні переглянуть правила виплати пенсій деяким громадянам. Кого торкнуться зміни

Зокрема, нові правила виплати стосуватимуться мешканців окупованих територій, а також пенсіонерів, які нині проживають за кордоном

Відповідний законопроект, який містить зміни до виплати пенсій, підготовлений урядом та вже зареєстрований у Верховній Раді. Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Зокрема, законопроект визначає порядок пенсійних виплат таким категоріям громадян:

громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тим, що у період тимчасової окупації переїхали на підконтрольну територію;

громадянам, які тимчасово проживають поза межами України.

В Україні змінять правила виплати пенсій деяким громадянам

Щодо громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, то їм продовжать виплату пенсії лише в тому випадку, якщо вони не отримують російської пенсії.

Та оскільки зараз між нашими країнами триває війна, то жодною інформацією, зокрема і щодо виплати пенсій, взаємного обміну немає. Таким чином, достеменно знати, чи людина отримує російську пенсію, неможливо. Тому поки що українська влада віритиме пенсіонерам на слово.

“Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією поки неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип”, – пояснили у Кабміні

Іншими словами, людина сама повідомлятиме, платить їй пенсію РФ чи ні.

А щодо українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, то їм здійснюватиметься виплата пенсій на картки українських банків. При цьому їм потрібно буде щороку до завершення року проходити ідентифікацію.

Її можна пройти або в консульстві, особисто відвідавши українське консульство, або онлайн через Дію. Для того, щоб ідентифікувати себе через Дію, потрібно буде використовувати Дія.Підпис в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

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