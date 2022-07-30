В Україні затримують виплати військовим – у чому причина

В Україні затримують виплати військовим. Причому вчасно не виплачують належне навіть тим, хто стоїть на передовій. З чим пов’язана затримка виплат

Затримка зарплат бійцям пов’язана з тим, що такі великі суми виплат вчасно не можуть порахувати. Так пояснила причину затримки виплат заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ганна Маляр стверджує, що всі щомісячні виплати бійцям, що включають грошове забезпечення, а також виплати за вислугу років і звання, надійшли до військових підрозділів вчасно.

“Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років були перераховані Міноборони у військові частини вчасно та в повному обсязі”, – пише заступник міністра у своєму Telegram-каналі.

Проте щодо додаткових виплат від 30 до 100 тисяч гривень, які передбачені законом для військовослужбовців, то їх поки що затримують. Ця затримка пов’язана з суто технічними причинами: такий обсяг грошей порахувати та розподілити дуже непросто.

“Додаткові виплати – 30 -100 тисяч – зараз ще продовжують оброблятися. Це величезні обсяги проплат, тому вони триватимуть ще кілька днів. Ті, хто досі не отримав, не хвилюйтеся, зачекайте ще трохи”, – звертається чиновниця.

Отже, як обіцяє Міноборони, гроші обов’язково будуть, а затримка зарплат бійцям на передовій пов’язана з обробкою великого обсягу інформації.

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