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Тег:
Технології

В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо

Автор -
Журналіст
В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо

Міноборони України планує запровадити повістки з QR-кодом.Вже тестується функціональність такого нововведення.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок “Резерв+” миттєво перевірити чинність документа.

В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо

В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

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