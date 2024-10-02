В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо

Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок “Резерв+” миттєво перевірити чинність документа.

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У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

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