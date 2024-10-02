Міноборони України планує запровадити повістки з QR-кодом.Вже тестується функціональність такого нововведення.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.
За словами Черногоренко, QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок “Резерв+” миттєво перевірити чинність документа.
В Україні запровадять повістки з QR-кодом – що відомо
У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:
- чинність повістки;
- дату та номер документа;
- ТЦК, який видав повістку;
- ім’я особи, яка підписала документ;
- призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.
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