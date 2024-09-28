З жовтня у застосунку “Резерв+” стане доступний сервіс рекрутингу. У ньому будуть доступні як бойові, так і небойові посади.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міноборони.

У застосунку “Резерв+” з жовтня 2024 року стане доступний сервіс рекрутингу, де відображатимуться актуальні вакансії у військових частинах. Сервіс дозволить користувачам застосунку швидше знаходити вакансії відповідно до своїх навичок.

Відомо, що заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала новий сервіс під час виступу на конференції IT Arena у Львові.

“Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов’язаний, призовник чи резервіст міг розв’язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби – один з важливих кроків, які ми робимо для цього”, – зазначила Черногоренко.

Сервіс рекрутингу стане доступний у “Резерв+” з жовтня – як він працюватиме

У Міноборони зауважили, що у новому сервісі будуть доступні як бойові, так і небойові посади.

Як уточнити у відомстві, щоб скористатися сервісом пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На базі вказаної інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

“Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи”, – розповіли в Міноборони.

Інтуїтивний інтерфейс сервісу дозволить швидко приймати рішення. Для того, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення потрібно буде натиснути “плюс”, або “мінус” для її відхилення.

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