В Україні запровадять новий предмет для учнів 8-9 класів – МОН

Міністерство освіти і науки України запроваджує новий предмет для учнів 8-9 класів. Чим буде корисна нова дисципліна

Детальніше про це розповідає НСН із посиланням на портал Освіта.

Нова дисципліна “Підприємництво та фінансова грамотність” з’явиться у навчальній програми для учнів 8 і 9 класів вже у 2025-2026 роках.

В Україні запровадять новий предмет для учнів 8-9 класів

Представники МОН на конференції з фінансової грамотності FinLit Forum зазначили, що ідею запровадження нового шкільного предмета підтримав голова Національного банку України Андрій Пишний. Так, за його словами, це є важливим кроком на шляху до розвитку фінансово здорового суспільства.

“Уже незабаром щорічно приблизно 800 тисяч учнів у всій Україні будуть навчатися зважено ухвалювати фінансові рішення, раціонально керувати грошима, заощаджувати, ефективно управляти своїми боргами, уникати шахрайства, ставити фінансові цілі та працювати для їхнього досягнення”, – заявив Пишний.

Генеральний директор директорату шкільної освіти МОН Ігор Хворостяний зазначив, що курс дисципліни “Підприємництво та фінансова грамотність” передбачає охоплення та вивчення таких тем, як взаємодія з банками, запуск бізнесу, робота з цінними паперами тощо.

“Фінансова грамотність – це знання та уміння, без яких складно жити в сучасному світі. Ще донедавна цій темі не приділяли належної уваги в школах. З початком реформи “Нова українська школа” ситуація змінюється. Фінансова грамотність є наскрізною лінією в навчанні вже з 1 класу. Діти змалечку в ігровій формі вчаться планувати покупки, рахувати гроші, дізнаються, що їх можна збирати, тобто відкладати покупку на майбутнє”, – сказав Хворостяний.

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