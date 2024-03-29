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Економіка

В Україні з 1 квітня зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта – скільки доведеться платити

Журналіст
В Україні з 1 квітня зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта – скільки доведеться платити

З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта. Ціни на послугу зростуть, як на термінове оформлення, так і на звичайне

Про це розповідає НСН на публікацію Державної міграційної служби.

Як зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня 2024 року ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів з 01 квітня 2024 року складатиме 958 грн. У разі термінового оформлення – 1 598 грн.

Зазначимо, що вартість бланка підвищиться на 102 грн.

Додамо, що якщо громадяни України оплатили адмінпослуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024 – для них діятиме стара ціна на послугу.

В Україні з 1 квітня зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта

Де можна оформити закордонний паспорт

Закордонні паспорти можуть видавати:

  • територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС), розміщені на територіях, де не ведуться активні бойові дії
  • тимчасові центри оформлення та видачі документів

Інформацію щодо адреси, графіку роботи можна отримати, звернувшись до територіальних органів. Їхні контакти за посиланням.

Оформити документи можна у будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Оплатити послуги можна на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за допомогою відповідного електронного сервісу “Онлайн-оплата послуг”.

Сервіс доступний за посиланням.

Важливо, що оплата послуг за допомогою цього сервісу доступна тільки для тих підрозділів ДМС, які не перебувають на окупованій території.

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