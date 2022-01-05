В Україні вводять штраф за неприбраний сніг

В Україні планують ввести штраф за неприбраний сніг. Сума штрафу складе 1700 гривень

Про це йдеться у частині другій статті 18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги.

Як зазначається у Законі, підприємства, установи, організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію.

Крім того, ФОПи та балансоутримувачі багатоквартирних будинків мають відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням чинного законодавства.

Що стосується штрафів, то для громадян і на посадових осіб вони становитимуть від 340 до 1 360 грн., а для підприємців – від 850 до 1700 грн.

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