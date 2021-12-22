З 1 січня 2022 року всі лікарні на території України будуть вести облік призначення антибіотиків пацієнтам
Про це пише прес-служба Центру громадського здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA-NEWS.
Уточнюється, що контролювати будуть прийом препаратів двох груп:
- – антибіотиків групи спостереження (призначають для лікування бактеріальної інфекції на початку захворювання);
- – антибіотиків групи резерву (застосовують у вкрай важких бактеріальних випадках).
«Надмірне і нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності і змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву», – зазначили в ЦГЗ.
Також повідомляється, що контроль призначення антибіотиків – це вимушений захід, оскільки нераціональне використання в майбутньому може призвести до неможливості лікування бактеріальних інфекцій. Суворий облік дозволить зберегти ефективність препаратів.
Виклик сімейного лікаря додому – чи зобов’язаний він приїжджати до пацієнта на дом
Третя доза від COVID – коли і для кого введуть в Україні
Вітамін D – які можуть бути наслідки від передозування