З 1 січня 2022 року всі лікарні на території України будуть вести облік призначення антибіотиків пацієнтам

Про це пише прес-служба Центру громадського здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA-NEWS.

Уточнюється, що контролювати будуть прийом препаратів двох груп:

– антибіотиків групи спостереження (призначають для лікування бактеріальної інфекції на початку захворювання);

– антибіотиків групи резерву (застосовують у вкрай важких бактеріальних випадках).

«Надмірне і нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності і змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву», – зазначили в ЦГЗ.

Також повідомляється, що контроль призначення антибіотиків – це вимушений захід, оскільки нераціональне використання в майбутньому може призвести до неможливості лікування бактеріальних інфекцій. Суворий облік дозволить зберегти ефективність препаратів.

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