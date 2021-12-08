Який штраф загрожує водієві за брудні номери і як треба діяти

Настала пора року, коли багато українських водіїв, з різних причин, їздять із брудними номерними знаками автомобіля. Багато хто, мабуть, забув, що в Україні тепер штраф за брудні номери більший, ніж ще кілька місяців тому

Зокрема якщо раніше штраф за брудні автомобільні номери, які ускладнюють його ідентифікацію з відстані 20 метрів, становив 170 гривень, то тепер за таке порушення доведеться заплатити 850 гривень. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Якщо таке правопорушення вчинено повторно протягом одного року, то водієві загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, водій може отримати 30-40 годин громадських робіт. Також у порушника ПДР можуть тимчасово забрати автомобіль.

Відповідні нововведення запровадили в Україні ще кілька місяців тому. Якщо бути точнішим, то у березні 2021 року.

Таким чином, якщо вас зупиняють патрульні поліцейські, краще одразу витерти номерні знаки. Так у них буде менше підстав для накладення штрафу.

Правоохоронцям доведеться надавати фото чи відео доказ, у якому видно, що номерний знак на автомобілі не читається з 20 метрів. При цьому потрібні точні виміри. “На око” у цьому випадку не пройде.

Юристи радять оскаржувати штраф у суді, якщо поліцейські не мають належних доказів порушення ПДР. Справа в тому, що при повторному такому правопорушенні можуть забрати автомобіль на штрафмайданчик.

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