В Україні суттєво подорожчав проїзд у громадському транспорті

За підсумками 2021 року проїзд у громадському транспорті подорожчав . Вартість квитків, як і відсоток подорожчання, є різними в різних регіонах.

При цьому є міста, де вартість проїзду зросла більш ніж на 60%. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Найбільше подорожчали квитки в Івано-Франківську. Там ціни на проїзд протягом року зросли на 66%. Після підвищення вартість проїзду у столиці Прикарпаття наразі становить 10 гривень.

Стільки ж коштує квиток у Львові. Проте, там до підвищення ціни на проїзд були вищими, ніж в Івано-Франківську. Тому за рік проїзд у Львові подорожчав “лише” на 40%.

На Донеччині за одну поїздку на громадському транспорті доведеться віддати 9,5 гривні.

А от найдешевші ціни на проїзд у громадському транспорті – у Волинській області. Тамтешнім мешканцям за те, щоб покататись доведеться віддати лише 4 гривні.

Нагадаємо, у 2022 році зростання цін на проїзд, очевидно, продовжиться. Так,киянам уже повідомили, що підвищуватимуть вартість проїзду. Однак це відбудеться не на початку року, як планувалось раніше, а після завершення опалювального сезону.

Якими при цьому будуть ціни на проїзд, міська влада поки не каже. При цьому мер Віталій Кличко заявив, що підвищення цін буде економічно обґрунтованим.

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