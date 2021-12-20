В Україні камери автофіксації порушень ПДР тепер можуть визначати автомобілі, які не мають права рухатись смугою громадського транспорту. За що штрафуватимуть водіїв

Наразі таке правопорушення фіксується в автоматичному режимі, повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, до системи фіксації в автоматичному режимі надходять відомості про надані Державною службою безпеки на транспорті ліцензій у сфері господарської діяльності, пов’язаної з перевезеннями пасажирів. Це дає законні підстави для водіїв з наявним дозвільним документом користуватися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Решту водіїв, які проїжджають смугою руху громадського транспорту, тепер штрафуватимуть в автоматичному режимі за допомогою камер. Звісно, там, де встановлені камери.

В Україні зараз за водіями стежать близько 250 камер автофіксації порушень ПДР. До 2024 року їх буде близько 1,5 тисяч.

Раніше стало відомо, що у 2022 році система автофіксації порушень правил дорожнього руху, яка досі могла лише виявляти автомобілі, що перевищують швидкісний режим, отримає нові функції. Зокрема камери почнуть фіксувати машини, які рухаються на червоний сигнал світлофора.

Тим часом, поки що дорожні камери не справляються зі своїм прямим обов’язком. Кількість ДТП не поменшала. В Україні з січня до жовтня 2021 року зареєстрували 154 480 дорожніх аварій. Це на 14% більше, ніж за такий самий період 2020 року.

В Україні запровадять нові методи контролю водіїв