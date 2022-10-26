В Україні стрімко дорожчають консерви: які ціни на продукти наприкінці жовтня

В Україні стрімко дорожчають консерви. Супермаркети оновили ціни на продукти. Вони порівняли вартість товарів у вересні та жовтні

Економісти проаналізували ситуацію на продовольчому ринку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними фахівців порталу Мінфін, мариновані огірки минулого місяця коштували 72,09 грн за банку 0,5 кг. Зараз вона коштуватиме вже 83,21 грн. Вигідніше купувати консерви у торговельній мережі Метро – по 76,14 грн.

Консервовані огірки також зросли у ціні. Минулого місяця банку 920 г коштувала 117,58 грн, а зараз вона коштує 131,21 грн. Овочі дешевші у супермаркетах Новус – по 109 грн.

Кукурудза подорожчала з 29,73 до 34,86 грн за 420 р. У магазинах Варус вона продається по 28,90 грн.

Консервований зелений горошок у вересні коштував 34,62 грн, а цього місяця – вже 36,82 грн за банку 400 г. У Варусі асортиментна позиція доступніша – по 33,90 грн.

Вартість рибних та м’ясних консервів також підвищується. Ціновий рекорд побили шпроти у маслі. Зараз за баночку потрібно заплатити близько 72 грн – на 17% більше, ніж у вересні. При цьому сардини трохи подешевшали, а бички в томаті не змінилися в ціні.

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