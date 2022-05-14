В Україні ростуть ціни на продукти: які види продовольства будуть не по кишені українцям

В Україні ціни на продукти давно випереджають офіційну інфляцію і навіть не думають зупинятися. Особливо дорожчають продукти тривалого зберігання. Деякі з них у квітні зробили черговий ціновий ривок

Про те, як змінилися ціни на продукти та які тенденції на українському ринку продовольства, свідчать дані Держстату. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У квітні рекордсменами за обсягами приросту вартості виявилися крупи. За місяць деякі з них рвонули вгору більш ніж на 20%. Зокрема, ціна на пшоно порівняно з березнем зросла на 21,5%. У квітні воно продавалося за 26,1 грн/кг. Рис зріс у ціні до 40,1 грн/кг, що свідчить про місячний приріст 21,1%. Навіть не думає гальмувати ціна на гречку, яка за місяць подорожчала на 13,8%. Таким чином, у квітні середня вартість кілограма гречаної крупи становила 61,7 грн.

Менш ніж крупи, але теж виросли в ціні й інші продукти

Так, морожена риба у квітні в середньому коштувала 123,2 грн/кг, що на 7,6% дорожче за березневу ціну. Вартість 200-грамової пачки вершкового масла зросла до 58,8 грн, що на 4,2% вище за ціну першого весняного місяця. Соняшникова олія у квітні продавалася майже на 3% дорожче, ніж у березні. Середній квітневий цінник на цей продукт станорвив 67,4 грн/літр.

Один із небагатьох продуктів, які в квітні подешевшали – курячі яйця. Десяток яєць упав у ціні порівняно з березнем дуже суттєво – на 27,6%. Тепер він коштує 24,8 гривні. Судячи з розгону, який набрали ціни на крупи та інші харчові товари, вартість продуктів лише дорожчатиме. Причому в цінових лідерах, як і раніше, будуть крупи, консерви, а також інші продукти тривалого зберігання.

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