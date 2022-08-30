В Україні скоротять бюджет на 2023 рік: що буде з пенсіями та іншими соцвиплатами

Україні щомісяця не вистачає величезної суми грошей, щоби покривати бюджетні витрати. Якщо уряду не вдасться домовитися з МВФ про новий кредит, доведеться скоротити бюджет на 2023 рік. Під скорочення підуть пенсії та інші соцвиплати

Такий сценарій, який може стати реальністю, описав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами Гетманцева, Україні щомісяця не вистачає близько 5 млрд. доларів, щоби покрити всі бюджетні видатки. Такий величезний розрив утворився в основному з трьох причин:

у кілька разів зросли витрати на армію;

через зупинку багатьох підприємств різко скоротилися надходження до бюджету;

зросли витрати на енергоносії та логістику.

Все це спричинило такий величезний бюджетний дефіцит. Досі цей розрив вдавалося закрити за рахунок допомоги західних партнерів та викупу військових облігацій Нацбанком (по суті, друге – це фактично емісія гривні).

Подальше друкування нових грошей, які нічим реально не підкріплені, може призвести до гіперінфляції та повного розвалу фінансово-економічної системи країни. Західні партнери скільки можуть, стільки й дають. Але в них теж “на носі” зима, і також стан справ в енергетичному та фінансовому секторі викликає занепокоєння. Таким чином, залишається єдиний, хоч і кабальний, проте найменш травматичний для економіки вихід – кредитні гроші. Тому зараз український уряд всіляко намагається домовитися з МВФ про нову велику позику.

Яка ціна питання, ніхто не каже. Але це явно будуть не розбомблені та знищені підприємства. Можливо – наші надра, можливо – українська земля або контроль над енергетичним сектором. Та коли стоїть питання про те, щоби вижити – не до торгів.

Чи вдасться домовитись із Міжнародним валютним фондом – велике питання. Не в правилах МВФ давати гроші неплатоспроможному позичальнику, який, до того ж, перебуває в стані війни. А Україна зараз виглядає саме так. Якщо МВФ все ж таки дасть гроші, то він зробить безпрецедентний вчинок. Досі такого не було, і Фонду доведеться зробити виняток заради України.

Якщо ж МВФ відмовить, то більше взяти грошей немає звідки. І тоді доведеться вирішувати, які бюджетні витрати можна скоротити. На армію не можна скорочувати однозначно. Отже, скорочуватимуть інші бюджетні статті, яких і так залишилося кіт наплакав.

“Якщо ми з вами говоримо, що з видатків залишилася війна та армія, то це те, на що скорочувати виділення грошей не можна в жодному разі. Є ще соціалка, тобто це виплати пенсіонерам, багатодітним сім’ям та допомога іншим соціально незахищеним верствам населення, де теж немає чого скорочувати. Однак, безумовно, якщо так постає питання, скорочуватимемо соціалку. Але ми зробимо все можливе, щоби цього не сталося”, – поділився Гетьманцев.

Є ще одна можливість протягнути якийсь час – пустити на витрати золотовалютні резерви Нацбанку. Однак їх надовго не вистачить, та й Нацбанк не може вигрібти зі своїх засіків усе до останнього долара. У країни має бути хоч якийсь маленький НЗ. Тому, можливо, на місяць пізніше, але владі все одно доведеться скорочувати пенсії та соцвиплати.

Як вижити при цьому українцям, для яких ці гроші єдине джерело існування, – питання риторичне. Але швидше за все, до повного скасування пенсій та соцвиплат не дійде. Мабуть, просто усі пенсії скоротять до мінімальної, а лави одержувачів соцвиплат значно порідшають.

Війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року — Курт Волкер

Як Укрпошта буде доставляти пенсії та інші соціальні виплати біженцям