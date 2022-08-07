Війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року – Курт Волкер

Курт Волкер заявив, що війна в Україні, яку розв’язала росія, триватиме наступного року і навесні, і влітку.

Про це американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав у розмові з українськими жуналістами, передає NNS з посиланням на ТСН.

“Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему складають вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все”, розповів Волкер. “Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом”, наголосив американський дипломат.

Водночас він наголосив – США бачать, що Україна цінує і сповідує європейські цінності та демократію і готова за це боротися. Сполучені Штати готові допомагати в цьому.

“США допомагають всім у цьому питанні – боротися за свободу і демократію. Я знаю, що зараз є застереження, що США можуть не підтримувати так Україну, як у перші місяці війни. Це доцільні питання. Бо пам’ятаємо приклад Афганістану, коли ми дуже швидко вийшли звідти через 20 років присутності. Але цього року ми виділили 40 млрд доларів допомоги, наступного року також потрібно буде досить багато грошей, і потрібно закладати їх у наш бюджет”, поінформував Волкер.

Він також зазначив, що наразі підтримка України дуже сильна серед обох партій – Демократичної та Республіканської, а також – у палатах Конгресу, в Білиму домі та суспільстві.

“Враховуючи таку підтримку, я не бачу, щоб рівень підтримки знижувався. Достатньо великі кошти зарезервовані до кінця цього фіскального року та наступного”, додав дипломат.

Крім того, як передає Укрінформ, Волкер наголосив, що вважає “безглуздим” обмеження на надання Україні снарядів з далекобійністю 300 км, при цьому передаючи снаряди дальністю лише 80 км.

“Чому має бути це розмежування? Тому що аргумент, який часто використовують: «Ох, ви знаєте, ми думаємо, Україні не слід бити по російській території». По-перше, у цьому не має сенсу, тому що росія бʼє по Україні з російської території, тож аби захистити себе, потрібно мати змогу боротися з тими, хто бореться проти тебе. Мова не про захоплення якихось територій в росії, а про самозахист. Тож цей аргумент – нісенітниця”, заявив Волкер.

Крім того, за його словами, багато де, особливо в районі Харкова, російська територія ближче, ніж за 80 км.

“Що важливіше, є територія України, віддалена більш ніж на 80 км від українських сил, яку окупувала росія і за які вона бореться, наприклад у Криму і на Донбасі. Тож чому б нам не надавати Україні збройні системи, які б дозволили їй боротися на своїй території? Це взагалі нелогічна умова. Це приклад обумовленості, що, на мою думку, має бути переглянуто”, наголосив американський дипломат.

Фото: DW