В Україні скасували податки на ввезення генераторів – деталі законопроекту

Законопроєкти № 11258 та № 11259 передбачають звільнення від мита та ПДВ на ввезення електрогенераторного обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумуляторів, обладнання для протимінної діяльності та засобів протидії технічним розвідкам.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”), передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що законопроєкти № 11258 та № 11259 передбачають надання пільг з мита та ПДВ на ввезення в Україну таких видів обладнання:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності);

обладнання для протимінної діяльності;

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Зазначено, що коди товарів підібрані у такий спосіб, щоб не зашкодити, а навпаки, допомогти вітчизняним товаровиробникам. Це забезпечить підтримку місцевої промисловості та сприятиме економічному зростанню.

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Основні положення законопроєктів

25 червня 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано кілька важливих законопроєктів, які мають на меті сприяння відновленню енергетичної інфраструктури країни. Ці законодавчі ініціативи спрямовані на запровадження короткострокових стимулюючих податкових та митних пільг. Йдеться про такі законопроєкти:

№ 11344-1 “Про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України”;

№ 11343-1 “Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України”.

Законопроєкти передбачають тимчасове звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита на обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації. Це вітроелектростанції, сонячні електростанції, гідроелектростанції, теплові електростанції, газопоршневі та газотурбінні установки, а також накопичувачі електроенергії. Звільнення від оподаткування діятиме на період воєнного стану на території України, але не довше ніж до 31 грудня 2025 року.

Крім того, пропонується тимчасово звільнити від оподаткування ПДВ та ввізного мита операції з ввезення на митну територію України товарів, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, укладеними між постачальниками товарів або надавачами послуг та суб’єктами господарювання, що мають ліцензії на окремі види діяльності на ринку електричної енергії та природного газу. Це стосується також Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

9 липня 2024 року уряд України подав до Верховної Ради додаткові законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За словами Шмигаля, уряд розраховує на оперативне ухвалення цих законопроєктів Верховною Радою, що дозволить покращити енергетичну стійкість країни.

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