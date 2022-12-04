В Україні пропонують підвищити граничний вік військовослужбовців – деталі законопроекту

В Україні оголошено військовий стан та загальна мобілізація. Однак до лав ЗСУ можуть потрапити далеко не всі охочі. Зокрема це стосується чоловіків, які вже досягли 60-річного віку. Нардеп Юрчишин подав у ВР законопроект, яким пропонується підвищити граничний вік військовослужбовців

Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин розповів, що він вже подав у Верховну Раду законопроект, яким пропонується підвищити граничний вік для військовослужбовців, але не для всіх. Про це повідомляє NNS

Граничний вік військовослужбовців в Україні пропонують підвищити

Для яких категорій можуть підвищити граничний вік мобілізації

Запропонованим законопроєктом нардеп пропонує підвищити граничний вік тільки для тих, хто хоче обороняти країну після досягнення 60-річного віку. Важливо, щоб ці люди самостійно зверталися до центрів комплектування та виявляли бажання стати на захист країни.

Однак, лише волевиявлення від таких осіб для мобілізації буде замало — для цього знадобиться ще й наявність бойового досвіду (Афганістан, АТО, ООС, миротворчі операції) та вдале проходження медкомісії (тобто відсутність протипоказань до служби). Виключно за таких умов військкомат зможе поновити людину в обліку, після чого призовник зможе підписати контракт із ЗСУ та почати виконувати бойові задачі.

Головна ціль запропонованого документа — дати центрам комплектування солдатів, майорів, підполковників і полковників із досвідом та якісних солдатів, сержантів і не тільки, які об’єктивно можуть бути корисними.

Джерело

Мобілізація і контракт — які строки військової служби в Україні