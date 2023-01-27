В Україні прогнозують затяжну війну – як відреагували в Раді

Деякі західні політики прогнозують “затяжну війну” в Україні. Як на це відреагували у Верховній Раді

Затяжна війна не вигідна ні самому світу, ані українцям.

Про це розповів голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич, повідомляє НСН

“Аналітики, які говорять про затяжну війну, починають порівнювати наявну інформацію. На мій погляд, і нам, і світу це не вигідно”, – заявив Завітневич.

Він також зазначив, що Росія напевно має плани і щодо мобілізації, і щодо подальших військових дій, але важливіше зводити зусилля до звільнення окупованих загарбниками територій.

Прогнози щодо “затяжної війни”: що про це кажуть в Україні та на Заході

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни в Україні та попередив про нові наступи, які планує диктатор Володимир Путін.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони також повідомили, що Путін готує своє населення до довготривалої війни проти України.

Оскільки, як пояснили в ГУР, в Кремлі зрозуміли, що план «швидкого захоплення України» не здійсненний. Тому тепер Путін і розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Джерело

Столтенберг: не потрібно недооцінювати Росію, необхідно готуватися до нових наступів