В Україні послабиться спека – коли і в яких областях (карта)

22 серпня e більшій частині України очікується підвищення температури повітря. Стало відомо, коли послабиться спека і якою буде погода 23 та 24 серпня.

В Україні 23 та 24 серпня, коли країна святкуватиме День Прапору та День Незалежності, спека у столиці послабиться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передають “Новини України – НСН”.

По всій Україні переважатиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Особливо гаряче завтра буде на сході, півдні та в центральних областях, де температура підніметься до +33…+38°C. На Сумщині та Чернігівщині прогнозується трохи м’якший, але все ще спекотний режим з +30…+34°C.

У західних областях країни, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині, спека трохи спаде, і температура знизиться до більш комфортних +25…+29°C, а місцями на заході навіть до +23…+25°C.

У Києві в п’ятницю та суботу температура повітря знизиться до +25…+29°C, з можливими підйомами до +30°C. Однак не варто радіти завчасно: вже в неділю та понеділок столицю знову накриє хвиля спеки. Температура знову підніметься до +35°C і, можливо, навіть вище.

В Україні послабиться спека – в яких областях (карта)

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