В Україну знову суне сильна спека – синоптикиня назвала дату

В Україну знову суне сильна спека, яка трохи відступила у більшості регіонів останнім часом. Синоптикиня дала прогноз і назвала дату.

Синоптикиня Наталка Діденко підкреслює, що прогноз попередній. Тобто є надія, що він може змінитися, передають «Новини України – НСН».

В Україну знову суне сильна спека

За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

Температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище. 15 серпня можливе навіть підвищення температури до 40 градусів.

Послаблення спеки, знову ж таки, за попередніми прогнозами, – з 19-го серпня.

Ще раз наголошую – прогноз орієнтовний, завчасність завелика, проте хай прогноз не справдиться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить. Щиро бажаю собі “пролетіти” із таким прогнозом, – написала Наталка Діденко

Погода в Україні на понеділок 5 серпня

У понеділок, за прогнозами Наталки Діденко, дощі, подекуди з грозами, пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях.

На решті нашої території буде суха погода.

5-го серпня температура повітря очікується комфортною, протягом дня +24+29 градусів, на півдні місцями до +30 градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, не вище +20+25 градусів.

У Києві 5-го серпня передбачається суха погода з денною температурою повітря близько +25 градусів.

На прийдешньому тижні температура повітря в Україні підвищиться, але в межах градусів літніх, прийнятних.

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