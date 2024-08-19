Аномальна спека суттєво впливає на відключення світла – в ДТЕК пояснили причину

Аномальна спека впливає на відключення світла в Україні. У ДТЕК розповіли, чому це відбувається.

Сильна спека впливає на рішення щодо запровадження графіків відключення світла через відсутність так званої “подушки безпеки” у вигляді різних станцій, які у ході воєнних дій піддались масованим ворожим атакам.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Зазначається, що у часи аномальної спеки до повномасштабної війни під час підвищення температури повітря в Україні працювало багато електростанцій, які могли функціонально замінювати одна одну та покривати потреби споживання на час ремонту.

Нині ж, в умовах війни Росії проти України, такий сценарій більше нереальний через постійні обстріли енергооб’єктів окупантами. Росіяни знищили та пошкодили 50% гідроелектростанцій та 90% теплових електростанцій.

Під час спеки інтенсивно працюють системи охолодження в оселях і на виробництвах. Через це споживання зростає. Втім у розв’язанні даного питання допомагають сонячні електростанції, які є найбільш продуктивними.

“З настанням холодів треба опалювати будинки. Споживання електроенергії зростає. Скорочується, світловий день, і люди починають вмикати більше світла. Це також збільшує навантаження. Висновок простий – погода дуже сильно впливає на роботу енергосистеми”, – зауважують в ДТЕК.

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