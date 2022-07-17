В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за рекламу наркотиків

В Україні мають намір запровадити обмеження або позбавлення волі за рекламу наркотиків. У Раду внесено відповідний законопроект

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до законопроекта, передає NNS

Відзначається, що в Кримінальному кодексі України поки не передбачена відповідальність за рекламу наркотичних речовин. Тому це питання треба врегулювати на рівні закону.

У законопроекті наголошується, що Кримінальний кодекс необхідно доповнити новою статтею 315, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за розміщення на територіях, будинках і спорудах реклами наркотиків або веб-сайтів, веб-сторінок, які займаються продажем заборонених речовин.

При цьому документом пропонується ввести покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

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