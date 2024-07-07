У зв’язку із наміром України стати членом Євросоюзу в країні планують заборонити деякі пластикові вироби, так як ЄС йде шляхом зменшення такого виду відходів.

Україна планує заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження деяких пластикових виробів щоб зменшити їх вплив на довкілля.

Про це повідомляють «Новини України- НСН» з посиланням на Міндовкілля.

В Україні планують заборонити деякі пластикові вироби – перелік

Які пластикові вироби планують заборонити – перелік

Планується заборонити:

гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;

ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;

мішалки та соломинки для напоїв;

палички, що прикріплюються до повітряних куль;

шпажки;

одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

Зазначається, що такі заходи пов’язані з наміром України стати повноцінним членом ЄС, який намагається зменшити такого виду відходи.

З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, і її не можна буде викинути окремо у смітник або в ґрунти чи воду.

Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

«Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904», – пояснили в Міндовкілля

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