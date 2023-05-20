В Україні оновили правила проходження техогляду ТЗ – що змінилося

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий.
Про це повідомляє НСН з посиланням на пресс-службу МВС.
В Україні оновили правила проходження техогляду ТЗ
Основні зміни, що стосуються обов’язкового технічного контролю автомобілів, включають:
- Впровадження електронного протоколу для результатів обов’язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.
- Впровадження відеофіксації процесу техогляду, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.
- Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.
- Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.
- Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов’язкового техногляду.
“Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху”, – зазначив Дряпатий.
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