В Україні оголосили про пожежну небезпеку – які області під загрозою

У низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Скільки днів триватиме і які регіони в небезпеці

Пожежна небезпека триватиме у найближчі кілька днів – від 15 до 17 червня

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує НСН.

Несприятливі погодні умови очікуються сьогодні, 15 червня, у більшості центральних областей, а також на Буковині, у Рівненській, Миколаївській та Одеській областях.

Вже у суботу, 17 червня, небезпека пошириться на інші регіони.

“15-17 червня у Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, 17 червня і в Сумській, Донецькій, Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні

В Україні оголосили про пожежну небезпеку

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що атмосферний фронт, який прийшов до України вихідними з півночі та приніс похолодання по всій країні, цього тижня почне слабшати, а тому відчується істотне потепління. Втім, на заході все ще утримається дощова погода.

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