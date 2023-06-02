Лікарі-офтальмологи погоджуються, що при користуванні смартфоном страждає зір. Які налаштування допоможуть його зеберети

Нічого завантажувати або встановлювати не потрібно – всі необхідні налаштування вже вбудовані в ваші Android’и та Айфони за замовчуванням.

Про це розповідає НСН з посиланням на Уніан.

У сучасному світі, де технології відіграють важливу роль, майже неможливо уявити людин без смартфона в руках. Навіть люди старшого віку часто не розлучаються з ним ні вдень, ні вночі. У зв’язку з цим пропонуємо обговорити важливу тему: наскільки страждає зір від впливу гаджетів і що зробити в наших силах, для того, щоб знизити небезпеку.

Лікарі-офтальмологи погоджуються, що певна небезпека в цьому є. Але тільки в тих ситуаціях, коли людина неправильно користується мобільним гаджетом і не дотримується рекомендацій фахівців. Все це призводить до напруги очей, що в кінцевому підсумку може призвести до зниження зору.

Ці налаштування смартфона допоможуть зберегти ваш зір

Фахівці рекомендують тримати смартфон на безпечній відстані від очей, щоб зменшити навантаження на них. Оптимальна відстань становить близько 40-60 см.

Окрім загальної рекомендації обмежити час використання смартфона, важливо зробити так, щоб використання пристрою на відстані 40-60 см було комфортним для вас. Для цього можна збільшити розмір шрифту.

Для цього зайдіть в налаштування смартфона, і в розділі “Дисплей” клацніть на “Розмір тексту” і виберіть для себе відповідний шрифт.

Наскільки страждає зір при користуванні смартфоном і що зробити, щоб знизити небезпеку

Збільшення розміру тексту на телефоні допоможе не тільки знизити ризик розвитку косоокості, але і зменшити навантаження на очі, оскільки вам не доведеться примружуватися і вдивлятися в екран. Це фундаментальне правило: чим сильніше ви напружуєте очі, тим вище ризик погіршення зору.

Інше, не менш важливе налаштування – “Автояскравість”. Вона не тільки дозволяє заощадити заряд батареї, але і позбавляє від необхідності самостійно міняти повзунок яскравості при найменшій зміні освітлення. Включається вона теж в розділі “Дисплей”.

Режим автояскравості дозволяє смартфону автоматично адаптувати яскравість екрана до навколишнього середовища. За допомогою датчиків світла на передній панелі смартфона він вимірює рівень освітленості і регулює яскравість екрана відповідним чином.

І наостанок, рекомендується увімкнути DC Dimming, яка знижує навантаження на очі, змушуючи смартфон змінювати яскравість екрана без мерехтіння, тобто шляхом зміни напруга. Така функція є не на всіх пристроях, але там, де вона присутня, вона включається за інструкцією:

Відкрийте налаштування смартфона.

Перейдіть в розділ “Екран”.

Активуйте перемикач “Усунення мерехтіння” або “DC Dimming”.

Окрім налаштувань, описаних вище, для збереження свого зору, рекомендується робити регулярні перерви у використанні смартфона, особливо при тривалому читанні або перегляді вмісту на екрані. Рекомендується дивитися далеко на об’єкти протягом декількох хвилин кожні 20-30 хвилин. Тільки так ви зможете мінімізувати негативний вплив смартфона.

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