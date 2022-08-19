В Україні очікується черговий стрибок цін на продукти – які товари подорожчають найбільше

В Україні очікується черговий стрибок цін на продукти. Вони до кінця року подорожчають на 40%. Економіст Олег Пендзин назвав товари, вартість яких збільшиться найбільше

Експерт повідомив, що насамперед злетять у ціні імпортні продукти. Серед них овочі, які Україна через військові дії на півдні країни змушена закуповувати за кордоном. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Олег Пендзин нагадав, що до Верховної Ради направлені два законопроекти – на введення податку на конвертацію з гривні в долар для імпортерів та на повернення акцизу на нафтопродукти. Якщо вони будуть прийняті, додаткові кошти доведеться враховувати у ціні. Весь імпорт стане дорожчим як мінімум на 13%. Йдеться не лише про продукти, а й побутову техніку та інші категорії товарів.

Аналітик зазначив, що НБУ прогнозує зростання цін у середньому на 10% до кінця року. Наразі інфляція цін на продукти вже становить 29% порівняно з 2021 роком. Ситуація лише погіршуватиметься.

Пендзин розповів, що подорожчає максимально.

“Лідерами зростання в ціні будуть хліб та овочі. Зараз у нас також імпортні кавуни, дині, персики. Це все також подорожчає. Щодо м’ясних продуктів, я не думаю, що вони сильно подорожчають, бо зменшився попит. Що стосується картоплі, то є надія, що він сильно не зросте в ціні, тому що ті, хто має можливість, його висадили і начебто дефіциту не прогнозується”, – цитує експерта UNN.

За даними Олега Пендзина, баланси по харчових продуктах числяться під 40 мільйонів осіб, 7,2 мільйона з яких залишили Україну та стали біженцями. Він також підкреслив, що наші співвітчизники стали біднішими, тому менше купують м’ясо.

В Україні очікується дефіцит овочів: які продукти зникнуть з полиць магазинів